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Появились подробности наезда на девочку в Канищеве
Ее сбил водитель за рулем Volkswagen Polo.

Появились подробности наезда на девочку в Канищеве. Их привело УМВД России по Рязанской области.

По предварительной информации, в среду, 10 июля, примерно в 19:20 около дома № 16 по улице Интернациональной на нерегулируемом пешеходном переходе 36-летний рязанец за рулем Volkswagen Polo сбил 11-летнюю девочку.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее стало известно, что в Канищеве девочка попала под колеса автомобиля.