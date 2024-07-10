Появились подробности наезда на девочку в Канищеве
Ее сбил водитель за рулем Volkswagen Polo.
Появились подробности наезда на девочку в Канищеве. Их привело УМВД России по Рязанской области.
По предварительной информации, в среду, 10 июля, примерно в 19:20 около дома № 16 по улице Интернациональной на нерегулируемом пешеходном переходе 36-летний рязанец за рулем Volkswagen Polo сбил 11-летнюю девочку.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
По данному факту проводится проверка.
Напомним, ранее стало известно, что в Канищеве девочка попала под колеса автомобиля.