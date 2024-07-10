Погиб выпускник Рязанского десантного училища Артем Балсунаев

Погиб 18 июня в боях под Часовым Яром в ДНР.

Погиб выпускник Рязанского десантного училища Артем Балсунаев. Об этом сообщил портал «Usolie.info».

Балсунаев выпустился из Усольского кадетского корпуса в 2015 году. Затем он с отличием окончил РВВДКУ. Служил в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ. В 2021 году участвовал в КТО на Кавказе.

В звании капитана Балсунаев командовал разведротой. Погиб 18 июня в боях под Часовым Яром в ДНР.