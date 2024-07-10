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На семи рязанских улицах отключат холодную воду
Под отключения попадают дома в Железнодорожном районе.

На семи рязанских улицах в среду, 10 июля, отключат холодную воду. Объявление опубликовал городской «Водоканал».

С 9:30 до 17:00 воды не будет по адресам:

  • 1-й проезд Гагарина, дома №№ 10, 12, 16;

  • улица Гагарина, дома №№ 9, 11, 14, 14 корпус 1, 18, 16 (Детский сад № 123), 29, 32, 59а (ОКБ Спектр), 80, 82, 86, 140-142, 160/2;

  • улица Островского, дома №№ 8/20, 24 корпус 1, 24Б;

  • улица Полетаева, дома №№ 19/10, 22, 22 корпус 1, 24, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 3, 26, 26 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28 (Городская детская поликлиника № 1), 29, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 30 (Общежитие № 3 РГРТУ им. Уткина), 31, 31 корпус 1, 33/67, 34;

  • улица 1-я Железнодорожная, дома №№ 54, 56, 60, 60 строение 1, 60а, 24—46 (частный сектор)(четная сторона);

  • улица Татарская, дома №№ 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 13, 13 корпус 1, 15, 15а, 17;

  • улица Чернобаевская, дома №№ 1а, 4, 26.

Подачу ресурса снизят в домах №№№№ 59б, 59—73 по улице Дзержинского.

Подвоз технической воды организуют к дому № 16 по улице Гагарина с 11:00.