На пожаре в Ухолове погиб пенсионер
Напомним, трагедия произошла вечером 9 июля. Загорелся жилой двухэтажный дом. Во время пожара погиб мужчина 1939 года рождения.
На пожаре в Ухолове погиб пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Напомним, трагедия произошла вечером 9 июля. Загорелся жилой двухэтажный дом.
Во время пожара погиб мужчина 1939 года рождения.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава МЧС.
Ранее появились кадры с местра трагедии.