На пожаре в Ухолове погиб пенсионер

Напомним, трагедия произошла вечером 9 июля. Загорелся жилой двухэтажный дом. Во время пожара погиб мужчина 1939 года рождения.

На пожаре в Ухолове погиб пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, трагедия произошла вечером 9 июля. Загорелся жилой двухэтажный дом.

Во время пожара погиб мужчина 1939 года рождения.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава МЧС.

Ранее появились кадры с местра трагедии.