Милонов: мужиком делают мужика служба в армии и дети

По мнению депутата, у полноценного мужчины не должно хватать рук, чтобы вести своих отпрысков.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал критерии, на его взгляд, полноценного мужчины. Мнением он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Нормальный мужчина — у него должно не хватать рук, чтобы вести своих детей. Это нормальный мужчина», — заявил Милонов.

По представлению депутата, мужчина ощущает себя «полноценным мужиком» только при наличии минимум троих детей. Милонов считает, что «ни накаченные ноги-руки, ни маскулинная одежда, ни байк» не делают мужчину мужиком. Он подчеркнул, что «мужиком делают мужика служба в армии и дети».