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Мигрант пытался завести наркотики в Рязанскую область
При этом пакет с производным метилэфедрона он спрятал под защитным экраном глушителя.

Мигрант пытался завести наркотики для продажи в Рязанской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейские остановили иномарку в поселке Умет Зубово-Полянского района Мордовии. При досмотре автомобиля, установленного на эстакаду, под защитным экраном глушителя правоохранители нашли полимерный пакет с неизвестным веществом внутри. Согласно заключению эксперта, изъятое является производным метилэфедерона.

При опросе злоумышленник пояснил, что запрещенные вещества он перевозил для дальнейшей продажи на территории Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.