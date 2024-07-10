Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
27°
Чтв, 11
26°
Птн, 12
27°
ЦБ USD 88 -0.17 10/07
ЦБ EUR 95.34 -0.32 10/07
Нал. USD 88.00 / 88.70 10/07 13:25
Нал. EUR 96.80 / 97.27 10/07 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиц...
С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться...
1 час назад
233
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
5 975
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
4 383
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
6 708
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Малков дал поручения по строительству линий электропередач и переоснащению больниц в области
Заседание облправительства прошло во вторник, 9 июля.

Павел Малков дал поручения по строительству линий электропередач и переоснащению больниц в Рязанской области. Об этом сообщил сайт облправительства.

Заседание прошло во вторник, 9 июля.

По поручению Малкова в Ухоловском районе смонтируют линии искусственного электроосвещения вдоль дорог в Ухолове, Александровке и Кензино. На сегодняшний день плановые работы уже выполнены на 68%. Отмечается, что в целом по региону в 2024 году построят 78 км линий освещения в 40 населенных пунктах 12 муниципальных образований. В их числе — Александро-Невский, Ермишинский, Кадомский, Кораблинский, Пронский, Рыбновский, Сапожковский, Скопинский и другие районы. «Регулярно вижу обращения в соцсетях на эту тему. Надо системно выстраивать работу. В обозримой перспективе необходимо постепенно все болевые точки в этом направлении устранить», — подчеркнул Малков.

Также по поручению губернатора в Александро-Невском районе проводят переоснащение районной больницы. В медучреждении уже работает новый аппарат УЗИ, приобретены современные фиброгастродуоденоскоп и комплект хирургического оборудования. Закуплен новый цифровой флюорограф, который после установки начнет работать в начале октября этого года. Автопарк пополнили шесть единиц санитарного транспорта и один новый автомобиль скорой медпомощи. Продолжается благоустройство территории. Губернатор подчеркнул, что переоснащать и приводить в порядок больницы необходимо во всех муниципалитетах, и поручил организовать в ближайшее время совещание с участием главврачей для обсуждения планов развития каждого такого медучреждения.

Помимо этого, глава региона заслушал отчеты руководителей муниципальных образований и областных министерств о работе по исполнению поручений и вопросам граждан в социальных сетях. Также участники одобрили ряд законопроектов, касающихся социальной поддержки граждан, субсидирования агрохозяйств, поощрения успешных спортсменов, развития информационно-коммуникационных систем в регионе.