Малков дал поручения по строительству линий электропередач и переоснащению больниц в области

Заседание облправительства прошло во вторник, 9 июля.

Павел Малков дал поручения по строительству линий электропередач и переоснащению больниц в Рязанской области. Об этом сообщил сайт облправительства.

Заседание прошло во вторник, 9 июля.

По поручению Малкова в Ухоловском районе смонтируют линии искусственного электроосвещения вдоль дорог в Ухолове, Александровке и Кензино. На сегодняшний день плановые работы уже выполнены на 68%. Отмечается, что в целом по региону в 2024 году построят 78 км линий освещения в 40 населенных пунктах 12 муниципальных образований. В их числе — Александро-Невский, Ермишинский, Кадомский, Кораблинский, Пронский, Рыбновский, Сапожковский, Скопинский и другие районы. «Регулярно вижу обращения в соцсетях на эту тему. Надо системно выстраивать работу. В обозримой перспективе необходимо постепенно все болевые точки в этом направлении устранить», — подчеркнул Малков.

Также по поручению губернатора в Александро-Невском районе проводят переоснащение районной больницы. В медучреждении уже работает новый аппарат УЗИ, приобретены современные фиброгастродуоденоскоп и комплект хирургического оборудования. Закуплен новый цифровой флюорограф, который после установки начнет работать в начале октября этого года. Автопарк пополнили шесть единиц санитарного транспорта и один новый автомобиль скорой медпомощи. Продолжается благоустройство территории. Губернатор подчеркнул, что переоснащать и приводить в порядок больницы необходимо во всех муниципалитетах, и поручил организовать в ближайшее время совещание с участием главврачей для обсуждения планов развития каждого такого медучреждения.

Помимо этого, глава региона заслушал отчеты руководителей муниципальных образований и областных министерств о работе по исполнению поручений и вопросам граждан в социальных сетях. Также участники одобрили ряд законопроектов, касающихся социальной поддержки граждан, субсидирования агрохозяйств, поощрения успешных спортсменов, развития информационно-коммуникационных систем в регионе.