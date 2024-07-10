Ковальчук: доходы россиян в 2024 году вырастут на 5,2%
Кроме того, он сообщил об ускорении темпов экономического роста и о пересмотре динамики курса рубля.
Счетная палата России спрогнозировала рост доходов россиян в 2024 году на 5,2%. Об этом заявил глава учреждения Борис Ковальчук.
Кроме того, он сообщил об ускорении темпов экономического роста и о пересмотре динамики курса рубля.
Кроме того, Ковальчук обратил внимание, что уровень инфляции был повышен только на 2024 год с 4,5% до 5,1%.
Начиная с 2025-го данный показатель вернется на базовый уровень в 4%.