Ковальчук: доходы россиян в 2024 году вырастут на 5,2%

Кроме того, он сообщил об ускорении темпов экономического роста и о пересмотре динамики курса рубля.

Счетная палата России спрогнозировала рост доходов россиян в 2024 году на 5,2%. Об этом заявил глава учреждения Борис Ковальчук.

Кроме того, он сообщил об ускорении темпов экономического роста и о пересмотре динамики курса рубля.

Кроме того, Ковальчук обратил внимание, что уровень инфляции был повышен только на 2024 год с 4,5% до 5,1%.

Начиная с 2025-го данный показатель вернется на базовый уровень в 4%.