ГРПЗ представил продукцию на выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в работе XIV Международной выставки «Иннопром-2024».

Продукция предприятия была представлена в рамках объединенной экспозиции Госкорпорации Ростех на стенде КРЭТ и на стенде Фонда развития промышленности. Посетителям демонстрировались медицинские офтальмологические приборы торговой марки diathera и электрозарядная станция «ФОРА» ЭЗС-АС-3.

«ГРПЗ ежегодно принимает участие в Международной выставке „Иннопром“. В этом году в числе экспонатов — офтальмологические медицинские приборы, заслужившие доверие не только российских, но и окулистов ближнего зарубежья. Показаны тонометры для измерения внутриглазного давления. Они помогают врачам выявлять на ранней стадии опасное заболевание — глаукому. Также гостям представили магнитотерапевтический аппарат для лечения широкого перечня глазных заболеваний, в том числе дальнозоркости, близорукости, астенопии. Кроме того, на выставке можно ознакомиться с образцом настенной электрозарядной станции на 22 кВт. Она предназначена для зарядки автомобилей на наземных и подземных парковках и осуществляет полную зарядку электромобиля за 4-6 часов», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Выставка «Иннопром-2024» организована Минпромторгом России и Правительством Свердловской области. В ней примут участие свыше 700 российских и международных экспонентов. Ожидается, что общее число посетителей мероприятия превысит 46 тыс. человек.