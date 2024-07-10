Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

В зависимости от доходов ставка составит от 13 до 22 процентов.

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Об этом сообщило РИА Новости .

Для граждан с доходами до 2,4 миллиона рублей в год ставка налога останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 до пяти миллионов рублей она увеличится до 15%, от пяти до 20 миллионов — 18%, свыше 50 миллионов рублей — 22%.

При этом повышенный налог будет взыматься только с превышения порогов. Изменения не коснутся выплат участникам спецоперации.