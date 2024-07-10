ФСБ пресекла попытку теракта на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

Для теракта российскому военному украинские «кураторы» отправили компоненты для сборки зажигательного устройства транспортной компанией, при этом говорили, что всю операцию курирует лично глава ГУР Буданов*.

ФСБ пресекла попытку теракта на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в марте со служащим на крейсере связался сотрудник украинской разведки. Он предложил военным устроить теракт на корабле взамен на крупное вознаграждение. Служащие корабля связались с ФСБ, дело взяли на контроль.

Для теракта российскому военному украинские «кураторы» отправили компоненты для сборки зажигательного устройства транспортной компанией. ФСБ передали украинским спецслужбам запись с инсценировкой теракта на крейсере. Куратор на связь выходить перестал.