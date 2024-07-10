37-летнего рязанца осудили за реабилитацию нацизма

Суд назначил наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.

37-летнего рязанца осудили за реабилитацию нацизма. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что в 2022—2023 годах мужчина в открытом доступе на своей странице в социальной сети «Вконтакте» разместил текстовые комментарии, выражающие явное неуважение к дням воинской славы России — Дне Победы и Дне защитника Отечества. В размещенных сведениях содержались оскорбления.

Суд назначил наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.