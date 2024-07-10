25-летняя рязанка украла более 110 тысяч рублей с банковской карты знакомого

Возбуждено уголовное дело.

25-летняя рязанка украла более 110 тысяч рублей с банковской карты знакомого. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратился житель Касимова и сообщил, что с его карты пропали 111.700 рублей.

Оперативники уголовного розыска установили, что к краже причастна знакомая мужчины — 25-летняя местная жительница.

Они вместе распивали спиртные напитки, а когда знакомый уснул, девушка перевела себе средства.

Возбуждено уголовное дело.