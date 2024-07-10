25-летняя рязанка украла более 110 тысяч рублей с банковской карты знакомого
Возбуждено уголовное дело.
25-летняя рязанка украла более 110 тысяч рублей с банковской карты знакомого. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию обратился житель Касимова и сообщил, что с его карты пропали 111.700 рублей.
Оперативники уголовного розыска установили, что к краже причастна знакомая мужчины — 25-летняя местная жительница.
Они вместе распивали спиртные напитки, а когда знакомый уснул, девушка перевела себе средства.
Возбуждено уголовное дело.