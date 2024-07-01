Жителей Рязанской области предупредили об аномальной жаре
По данным синоптиков, в период с 1 по 5 июля на территории Рязанской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов.
Жителей Рязанской области предупредили об аномальной жаре. Метеопредупреждение появилось на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, в период с 1 по 5 июля на территории Рязанской области ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 и более градусов.
Ранее появился прогноз погоды на 2 июля.