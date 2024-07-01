ВС РФ освободили населенные пункты в ДНР и Харьковской области

По данным министерства, в понедельник, 1 июля, ВС РФ освободили населенные пункты Новопокровское в ДНР и Степовая Новоселовка в Харьковской области.

ВС РФ освободили населенные пункты в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

По данным министерства, в понедельник, 1 июля, ВС РФ освободили населенные пункты Новопокровское в ДНР и Степовая Новоселовка в Харьковской области.

Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1905 человек.

Средства ПВО за сутки сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow, пять управляемых авиабомб Hammer, 72 БПЛА.