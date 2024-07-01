Волонтеры забрали ужа, заползшего в рязанскую квартиру

Спасателям пришлось демонтировать часть стены, чтобы достать животное.

Волонтеры забрали ужа, заползшего в рязанскую квартиру. Об этом заявили в МСО РязГМУ «Salus» имени Васильева.

Когда спасатели приехали на место, они увидели, что змея попала в полость стены. При помощи болгарки волонтеры демонтировали часть стены и достали животное. Выяснилось, что это был обыкновенный уж — он не опасен для человека.

«Змея была бережно поймана и выпущена обратно в ее привычное место обитания, подальше от людских жилищ», — рассказали в отряде.

Волонтеры напомнили, что при обнаружении диких животных нужно звонить по телефонам 112 или 101.