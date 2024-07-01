В Саратове школьника ударило током во время игры в трансформаторной будке

В Саратове школьника ударило током во время игры в трансформаторной будке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел 1 июля. 13-летний мальчик залез на будку, где его ударило током. Уточняется, что школьника доставили в больницу.

Правоохранители проведут проверку по факту произошедшего и дадут оценку профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В управлении СК по Саратовской области сообщили, что следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.