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В Сараевском районе поймали пьяного водителя «Лады»
На него возбудили уголовное дело.

В Сараевском районе поймали пьяного водителя «Лады». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел 29 июня в селе Назарьево. Полицейские остановили автомобиль Lada Vesta, которым управлял 59-летний местный житель. Выяснилось, что он находится в состоянии опьянения. Алкотестер показал 1,5 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Отмечается, что мужчину ранее привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение, с момента окончания предыдущего срока лишения водительских прав не прошел год. Теперь в отношении него возбудят уже уголовное дело.