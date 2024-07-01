В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка выпала из окна

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка выпала из окна. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

Инцидент произошел в Калининском районе на улице Черкасова. По данным портала, оставшаяся без присмотра родителей малолетняя выпала из окна седьмого этажа.

Пострадавшая получила сочетанную катотравму, переломы черепа и бедренной кости, тупые травмы грудной клетки и живота, а также разрыв селезенки и печени.

Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Подробности выясняются.