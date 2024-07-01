В Рязанской области организаторов спортивных сборов осудили за смерть подростка

Отмечается, что организаторы спортивных сборов не обеспечили безопасное пребывание детей и медицинское обслуживание.

В Рязанской области организаторов спортивных сборов осудили за смерть подростка. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил региональный следком.

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя центра, осуществляющего деятельность в сфере организации и проведения спортивных мероприятий, и индивидуального предпринимателя, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Установлено, что летом 2023 года обвиняемые организовали проведение детских спортивных сборов близ озера Святое Спасского района Рязанской области. На територии не была обеспечена безопасность детей, отсутствовала круглосуточная охрана, лагерь располагался в местности, где обитают дикие животные, при этом на его территории отсутствовало ограждение. Также не было обеспечено надлежащее медицинское обслуживание несовершеннолетних, пребывающих в детском лагере.

12 июля 2023 года подросток получил травму головы, но, несмотря на жалобы на плохое самочувствие, для осмотра медицинским работником несовершеннолетний направлен не был, скорую медицинскую помощь обвиняемые не вызвали. Более суток подросток находился на территории лагеря без необходимой медицинской помощи. Вечером 13 июля 2023 года несовершеннолетний был госпитализирован в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось, через несколько дней

Уголовного дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.