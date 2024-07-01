В Рязанской области произошло смертельное ДТП с фурой

Полиция начала проверку.

В Рязанской области произошло смертельное ДТП с фурой. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась понедельник, 1 июля, примерно в 02:50 на 24 километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов. По предварительной информации 45-летний житель поселка Искра за рулем автомобиля «Джип Чероки» столкнулся с грузовым автомобилем «Скания», под управлением 32-летнего рязанца.

В результате ДТП, водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиру «Джипа», 43-летнему мужчине, потребовалась медицинская помощь.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.