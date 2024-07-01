В Рязанской области аисты прошли диспансеризацию

За день специалисты взяли 20 анализов. Собранный материал направят в сертифицированные лаборатории Московского зоопарка.

27 июня в Рязанской области аисты прошли диспансеризацию. Об этом сообщил Рязанский дом белого аиста.

За день специалисты взяли 20 анализов. Собранный материал направят в сертифицированные лаборатории Московского зоопарка.

Во время диспансеризации у аистов берут мазки, анализ крови на биохимию, микробиологию, наличие грибков. Кроме того, проводится исследование микрофлоры вольеров, в которых содержатся птицы. Процедуры проводят два раза в год.

Кроме забора анализов, птиц окольцовывают — такие метки позволяют следить за судьбой птиц, выпущенных из Рязанского дома белого аиста.

На данный момент в вольерах живут шесть аистов, которых привезли из питомников других регионов.

В вольере также живут родившиеся в Рязанской области две птицы. В 2024 году они выводят потомство уже в третий раз — сейчас в гнезде дикой пары подрастают четыре птенца.