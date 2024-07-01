В Рязанской области 2 июля ожидается жара до +34 градусов
Во вторник, 2 июля. в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
В Рязанской области 2 июля ожидается жара до +34 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Во вторник, 2 июля. в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +14, +19 градусов, днем ожидается жара до +29, +34 градусов.