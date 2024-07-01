В Рязани задержали наркодилера из Касимова

26-летнего касимовца задержали рядом с Сысоевским кладбищем.

В Рязани задержали наркодилера из Касимова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

26-летнего касимовца задержали рядом с Сысоевским кладбищем. При досмотре в одежде мужчины был обнаружен 61 грамм производного N-метилэфедрона.

Он признался, что работал на нелегальный интернет-магазин по сбыту наркотиков и по заданиям куратора делал закладки не только в Касимове, но и в Рязани и других населенных пунктах региона.

Возбуждено уголовное дело.