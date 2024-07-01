В Рязани снова ограничат движение по улице Грибоедова

Такое решение связано с аварийным ремонтом участка тепловых сетей в районе дома № 46 по улице Грибоедова. Движение в районе работ закроют с 20:00 1 июля до 06:00 2 июля.

В Рязани снова ограничат движение по улице Грибоедова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Такое решение связано с аварийным ремонтом участка тепловых сетей в районе дома № 46 по улице Грибоедова. Движение в районе работ закроют с 20:00 1 июля до 06:00 2 июля.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

Ранее на улице Грибоедова закрывали движение из-за работ у дома № 26.