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В Рязани осудили педофила, жертвами которого стали более 10 девочек
Суд назначил обвиняемому 21 год колонии строгого режима.

В Рязани осудили педофила, жертвами которого стали более 10 девочек. Об этом сообщает пресс-служба рязанского областного суда.

По данным следствия, мужчина знакомился с подростками в соцсетях, представляясь девушкой или несовершеннолетней. После знакомства он угрозами принуждал девочек делать интимные фотографии и отправлять ему. Отмечается, что фото он распространял в соцсетях.

Его жертвами стали более 10 девочек, возраст некоторых пострадавших менее 12 лет.

По данным фактам были возбуждены пять уголовных дел. Суд назначил обвиняемому 21 год колонии строгого режима.

Ранее об этом случае рассказал руководитель СУ СК по Рязанской области Владимир Никешкин.