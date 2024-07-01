В Рязани изменился график отключения горячей воды
Отмечается, что вместо запланированного отключения горячей воды останутся только жители Приокского. В микрорайонах Недостоево, Канищево, Семчино с 1 по 4 июля отключать воду не будут.
В Рязани изменился график отключения горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.
Отмечается, что вместо запланированного отключения горячей воды останутся только жители Приокского. В микрорайонах Недостоево, Канищево, Семчино с 1 по 4 июля отключать воду не будут.
Отключение с 1 по 4 июля будет проводиться только по следующим адресам:
- улица Бронная, дома №№ 7, 13, 13к1, 20к1;
- улица Дачная, дома №№ 5, 12к1, 14;
- улица Карла Маркса, дом № 3к2;
- улица Культуры, дома №№ 8, 8-а;
- улица Магистральная, дома №№ 2/1, 13, 13к1, 13к2.13к3, 14, 14к1, 15, 16, 16к1, 17, 18, 18к1, 19, 20, 21;
- улица Молодежная, дома №№ 11к1; 21к1, 21к2;
- улица Молодцова, дом № 11к2;
- улица Новикова-Прибоя, дом № 20;
- улица Октябрьская, дома №№ 33; 37-а, 37к1, 37к2; 37к3; 58к1, 60к1, 64/22;
- улица Станкозаводская, дом № 14к1;
- улица Энгельса, дома №№ 22, 28;
- ДК"Приокский, Стоматологическая поликлиника № 2, Городская больница № 5, Детский сад № 13, 76, 89, 93, 101, 104, 107, 146; Школа-интернат № 2, Школа № 45, 46, 48, Лицей № 52.
Ранее мы публиковали полный график отключения воды на июль.