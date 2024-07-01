ДТП с мотоциклистом в Рязани попало на видео

На кадрах видно, как водитель мотоцикла едет по выделенной полосе на Первомайском проспекте и решает повернуть направо.

В Рязани ДТП с мотоциклистом попало на видео. Его опубликовали в паблике «Рязань Online» в понедельник, 1 июля.

На кадрах видно, как водитель мотоцикла едет по выделенной полосе на Первомайском проспекте и решает повернуть направо. В этот момент направо резко повернул водитель автомобиля. В результате мотоциклист врезался в легковушку.

Судя по видео, мужчина не пострадал.