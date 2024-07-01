В Ростове-на-Дону устроили откровенное дефиле с участием несовершеннолетних

В Ростове-на-Дону устроили откровенное дефиле с участием несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил Telegram-канал «SHOT».

Выходы в купальниках состоялись в рамках конкурса «Детская супермодель России». По словам организаторов, в шоу участвовали девочки от 4 до 15 лет.

Зрители возмутились слишком откровенными, на их взгляд, проходками для подростков 13-15 лет.

Руководители проекта в свое оправдание заявили, что все соблюдено в рамках конкурса, с родителями подписаны соглашения.

Прокуратура проведет проверку.