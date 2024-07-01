В России заработала система «Цифровой акциз» для контроля табака

Программа позволит вести администрирование акцизного налога на продукцию.

В России заработала система «Цифровой акциз», она позволит вести администрирование акцизного налога на табак. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий.

«С 1 июля начинает работу „Цифровой акциз“ — это система на базе „Честного знака“ по администрированию акцизного налога на табак. Теперь коды для сигарет, вейпов и прочей никотинсодержащей продукции будут выдаться производителям и импортерам только после сверки системой маркировки сведений из ФНС и ФТС по наличию обеспечения (банковская гарантия, денежный залог и прочее). Такой механизм в последующем позволит отказаться от их использования бумажных марок», — говорится в сообщении.