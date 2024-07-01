В результате обстрела Белгорода пострадали семь человек

В результате обстрела Белгорода пострадали семь человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам чиновника, среди пострадавших — четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.

«Ребенок пострадал в Белгородском районе в поселке Майский. С баротравмой и сотрясением головного мозга он доставляется в Детскую областную клиническую больницу», — отметил Гладков.

Всего в результате атаки ВСУ повреждены 22 частных дома и десять автомобилей. На месте работают экстренные службы.