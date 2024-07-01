В Приморском крае мигранта подозревают в изнасиловании девочки
В Приморском крае мигранта подозревают в изнасиловании девочки. Об этом сообщил портал «
Инцидент произошел в городе Артем.
В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что во дворе дома на улице Лазо несовершеннолетняя просила о помощи. Полицейские прибыли на место. Пострадавшая рассказала об изнасиловании. Она не была знакома с преступником. Возраст потерпевшей не называется.
Вскоре полицейские задержали 19-летнего мигранта. Проводится доследственная проверка.