В Ленобласти водитель такси попал в ДТП, погибла пассажирка

В Ленобласти водитель такси попал в ДТП, погибла пассажирка. Об этом сообщает «Фонтанка».

ДТП произошло в понедельник, 1 июля, около дамбы в Кронштадтском районе. 56-летний водитель такси Skoda Rapid не справился с управлением и врезался в ограждение. После этого легковая выехала на встречную полосу и столкнулась там с грузовиком Isuzu.

В результате погибла 65-летняя пассажирка такси. Пострадали водители лекговушки и грузовика.

Полиция проводит проверку.