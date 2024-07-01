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В Казахстане прошла бизнес-миссия рязанских предпринимателей
Как сообщила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова, по итогам бизнес-миссии 16 экспортных контрактов находятся на подписании и согласовании, еще пять — на стадии обсуждения и подготовки.

28 июня завершилась бизнес-миссия предпринимателей Рязанской области в Казахстан. Ее организатором выступил Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса.

12 рязанских экспортно ориентированных компаний ― производители стройматериалов, товаров народного потребления, медицинских изделий, мебели, представители сферы АПК, IT и пищевой промышленности ― провели B2B-встречи с потенциальными покупателями рязанской продукции. Также предприниматели провели встречи на предприятиях Казахстана.

Как сообщила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, по итогам бизнес-миссии 16 экспортных контрактов находятся на подписании и согласовании, еще пять — на стадии обсуждения и подготовки.

«Для 12 участников были организованы и проведены 90 встреч с 79 компаниями из Казахстана. Компании „КФ Конфеста“, „РТК“, „Медителл“, ТД „Вестар“, „Агромарт“, „Кубометр света“, „Гидротех“, „Спорт Комплект“, „Би-ту-би Юроп“, „Квантрон“, „Фахманн Руссланд“, „Азимут“ достигли договоренностей по поставке изделий из стекла, оборудования для спортивных и детских площадок, бытовой химии, косметики, средств личной гигиены, материалов для теплиц, светового оборудования, систем контроля качества и другой продукции. Ведутся переговоры о реализации совместных производств на территории Казахстана», ― рассказала Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Ранее стало известно, что в 2024 году намечено шесть бизнес-миссий Рязанской области в дружественные страны. В начале года уже состоялись визиты в Турцию, Китай и Азербайджан.

«Бизнес-миссии — эффективный формат, который наши предприятия активно используют для выхода на новые рынки и поиска деловых партнеров за рубежом. По итогам поездок мы собираем обратную связь от участников, чтобы оптимизировать организацию визитов и добиться лучшего результата в виде заключенных контрактов», ― отметила Юлия Швакова.