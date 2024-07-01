В День молодежи спиртным незаконно торговали в четырех магазинах Рязани
В Рязани нарушения пресекли в магазинах, расположенных на Первомайском проспекте, Касимовском шоссе, на улице Березовая и Новаторов.
В День молодежи спиртным незаконно торговали в четырех магазинах Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Нарушение запрета на продажу алкоголя 29 июня зафиксировали в Рязани, в Касимове, в Рязанском и Шацком районах.
В Рязани нарушения пресекли в магазинах, расположенных на Первомайском проспекте, Касимовском шоссе, на улице Березовая и Новаторов.
Всего из незаконного оборота изъяли 23 литра спиртного.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Им грозят штрафы.