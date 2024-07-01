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Собственник салона красоты в Рязани перекрасит часть фасада здания обратно
С руководства также взыщут госпошлину в размере шести тысяч рублей.

Собственник салона красоты «Monkeys» на Первомайском проспекте № 35 перекрасит часть фасада здания обратно. Соответствующее решение принял рязанский Арбитражный суд.

С октября 2022 года рязанская мэрия судилась с собственником салона красоты «Monkeys», который без разрешения перекрасил часть фасада здания в серый цвет. 27 июня суд обязал владельца за свой счет в течение одного месяца перекрасить фасад в цвета по утвержденному паспорту цветового решения города.

Кроме того, с собственника взыщут госпошлину в размере шести тысяч рублей.

Напомним, в августе 2022 года рязанцы обратили внимание на частичную покраску здания на Первомайском проспекте.

В мэрии позже заявили, что не разрешали перекрашивать фасад здания, а в адрес собственника направили уведомления о нарушении.

Позже рязанская мэрия начала судиться с собственником салона.