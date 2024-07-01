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С Клепиковской районной больницы через суд взыскали 11,3 миллиона рублей
Согласно решению суда, учреждение использовало средства не по целевому назначению.

С Клепиковской районной больницы через суд взыскали 11,3 миллиона рублей. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

Фонд обязательного медицинского страхования Рязанской области подал иск к Клепиковской районной больнице о взыскании 11 миллионов 362 тысяч 548 рублей, использованных не по целевому назначению. Кроме того, от медучреждения потребовали выплатить штраф 107 тысяч 423 рубля.

В документах указано, что проводилась проверка использованных больницей средств, полученных на финансовое обеспечение медстрахования с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года. Выяснилось, что деньги использованы не по назначению: в 2021 году — четыре миллиона 93 тысячи 271 рубль, в 2022 году — семь миллионов 269 тысяч 277 рублей. Нашли следующие нарушения:

  • учреждение произвело страхование опасных объектов (котельной, лифта);
  • произведены расходы за выполнение работ по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального ремонта;
  • оплачено приобретение анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе;
  • частично оплачены работы по демонтажу, монтажу и пуско-наладке автоматической пожарной сигнализации;
  • оплачены исполнительские сборы Клепиковскому районному отделению судебных приставов УФССП по Рязанской области в сумме 427 810,65 рублей;
  • произведены расходы на финансирование видов медицинской помощи, не включенных в программы ОМС и финансируемых из иных источников — паталогоанатомического отделения;
  • расходование средств ОМС сверх норм, установленных нормативно-правовыми актами (предоставление оплачиваемых дополнительных отпусков сотрудникам за вредные условия труда, не подтвержденных результатами специальной оценки условий труда) на сумму 1 164 920,44 рублей и другие нарушения.

Арбитражный суд решил взыскать с Клепиковской больницы 11 миллионов 362 тысяч 548 рублей за нецелевое использование средств и штраф 107 тысяч 423 рубля.

Решение могут обжаловать в течение месяца.