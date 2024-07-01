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Рязанские полицейские раскрыли кражу 430 тысяч рублей с банковской карты
Возбуждено уголовное дело.

Рязанские полицейские раскрыли кражу 430 тысяч рублей с банковской карты. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

К правоохранителям обратился 47-летний рязанец и рассказал, что накануне у него пропала банковская карта, а затем поступило сообщение об обналичивании денежных средств со счета. У рязанца похитили все сбережения — более 430 тысяч рублей.

Мужчина сообщил полицейским, что недавно вернулся из командировки, в которой заработал крупную сумму. Чтобы отметить возвращение домой, рязанец отправился в питейное заведение. Там он случайно познакомился с посетителем и решил угостить его спиртным. Для этого новые знакомцы вышли на улицу и добрались до ближайшего банкомата. Рязанец обналичил небольшую сумму денег и мужчины вернулись в кафе. В какой-то момент потерпевший оставил банковскую карту без внимания на столе, а когда хватился, то ее на месте не было. Новый знакомый к этому времени уже ушел.

Оперативники уголовного розыска проанализировали сведения об операциях по обналичиванию денежных средств и установили адреса банкоматов, где это сделали. Полицейские нашли свидетелей этих операций и получили описание внешности мужчины. По приметам стало ясно, что это новый знакомый потерпевшего. Им оказался 37-летний рязанец. Ранее его уже судили за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленника.

По предварительной информации, рязанец, после знакомства с посетителем откликнулся на предложение отметить это событие и показать, где рядом расположен банкомат. У терминала рецидивист заметил пин-код и решил похитить банковскую карту. Злоумышленник снял чужие деньги и рассчитывал приобрести наркотики.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.