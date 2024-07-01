Рязанская пара поженилась на проекте «Играем Свадьбу»

Эфир программы состоялся в воскресенье, 30 июня.

Рязанская пара поженилась на проекте «Играем Свадьбу»

Рязанцы Алексей и Анастасия поженились по народным обычаям на проекте «Играем Свадьбу». Программу показали на «Первом канале» в воскресенье, 30 июня.

В передаче Алексей рассказал, что получает второе медобразование, в будущем планирует работать детским хирургом. Анастасия окончила филологический факультет РГУ имени Есенина и работает библиотекарем. Спустя год после знакомства они решили пожениться и провести собственный свадебный праздник по традиционным рязанским обычаям.

«Хотели сыграть тихо, а получится на всю страну», — отметил Алексей.

В программе специалисты помогают паре подобрать свадебные наряды, приготовить традиционное в Рязанской области печенье «Борона» в качестве десерта и исполнить обряды, которые были популярны на свадьбе в старину.

Зрители узнают о том, что «рязанской бабой» называли женщин, любящих наряжаться, а также о влиянии цвета одежды на статус девушки и другие интересные факты о свадьбах в Рязанской области.