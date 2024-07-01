Рязанская Госавтоинспекция предупредила о масштабных рейдах

Они направлены на пешеходов и водителей средств индивидуальной мобильности.

Рязанская Госавтоинспекция предупредила о масштабных рейдах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Комплексные мероприятия «Пешеход» пройдут в регионе в понедельник, 1 июля.

«Экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов, а также со стороны лиц использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ)», — говорится в сообщении.