Рязанцы сообщили о невывозе растительных отходов на улице Свободы

Работники коммунальной службы спилили аварийное дерево и не убрали мусор.

Рязанцы сообщили о невывозе растительных отходов на улице Свободы. О ситуации в понедельник, 1 июля, в редакцию РЗН. Инфо написала читательница.

Женщина рассказала, что жители дома № 95 около пяти лет добивались устранения аварийного дерева.

«Дерево спилили! А вывозить — то кто будет? Рабочие (кто пилил) сказали, что указа на вывоз не было. Лежат теперь там дровишки уже неделю, ждут, когда же совесть проснется у ЖЭУ», — поделилась жительница.