Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН

На этот период запланированы три ключевых мероприятия.

Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщила Газета.ru со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензя.

По его словам, на этот период запланированы три ключевых мероприятия.

Речь идет об открытых дебатах по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка. Они пройдут 16 июля.

17 июля должны состояться открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования.

На 19 июля намечено одно из трех ключевых мероприятий председательства РФ — дебаты Совбеза по сотрудничеству ООН с региональными организациями, а именно с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Кроме того, в ходе российского председательства также могут обсудить и ракетный удар ВСУ с помощью американских ракет ATACMS по пляжу в Севастополе.