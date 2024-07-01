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Почти 9 тысяч рязанцев воспользовались программой догазификации в регионе

«Газпром газораспределение Рязанская область» продолжает работы по догазификации региона: в рамках программы газопроводы построены к границам почти 9 тысяч участков. Общее количество заявок на подключение, принятых от жителей области, превысило 10,1 тысяч, 98% из них переведены договоры. Подключения выполняются по мере готовности домовладений к приему газа: на данный момент выполнено более 5,4 тысяч.

Программа догазификации предусматривает меры социальной поддержки. Рязанцы могут компенсировать расходы на проектирование и подключение сетей газопотребления в пределах границ земельного участка, на покупку и установку газового оборудования. На сегодняшний день воспользовались льготой 304 потребителя.

Субсидии могут получить инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, члены семей погибших в боевых действиях, многодетные семьи и одинокие родители, малоимущие граждане, а также участники СВО и члены их семей.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.