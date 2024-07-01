Павел Малков снова запросил доклады о регулярном отключении света в Рязани

Малков запросил в ближайшее время предоставить ему доклады по причинам и выводам аварий, которые были в течение месяца.

В понедельник, 1 июля, на заседании правительства Павел Малков снова запросил доклады о регулярном отключении света в городе.

Губернатор подчеркнул, что рязанцы массово жалуются на постоянное отключение электричества в городе в его соцсетях. Малков запросил в ближайшее время предоставить ему доклады по причинам и выводам аварий, которые были в течение месяца.

Напомним, 3 июня губернатор запросил от вице-губернатора отчет о трехдневном отключении света в центре города. Позже рязанский минтэк назвал причины регулярного отключения света.