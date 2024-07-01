Муфтий Дагестана заявил, что скоро вынесет решение о запрете никаба
Ранее за запрет никаба выступил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он заявил, что никабы надо «срочно запретить».
Муфтий Дагестана заявил, что скоро вынесет решение о запрете никаба. Об этом сообщает РИА Новости.
В понедельник, 1 июля, муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев заявил, что вскоре будет вынесена фетва о запрете никаба.
По его словам, ему все равно на критику, которая польется в его сторону после принятого им решения.
«Полгода, еще пусть десять лет поливают меня грязью. Истина будет одна. Другой истины не бывает», — заявил Абдулаев.
Ранее за запрет никаба выступил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он заявил, что никабы надо «срочно запретить».
Справка:
Фетва — в исламе решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом. Оно основывается на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики.