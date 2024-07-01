Малков поучаствовал в мероприятии ко Дню ветеранов боевых действий

Мероприятия прошли на площади Маргелова 1 июля.

Губернатор Павел Малков поучаствовал в торжественном мероприятии, посвященном Дню ветеранов боевых действий. Об этом сообщило региональное правительство.

Мероприятие прошло 1 июля на площади Маргелова, около памятника воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах. В церемонии участвовали федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Валерий Савин, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин, первый зампред правительства региона Анна Рослякова, заместители председателя правительства области Юлия Швакова, Александр Шаститко и Артем Никитин, руководители областных министерств и ведомств, администрации города Рязани, территориальных органов федеральных органов власти, правоохранительных структур, военнослужащие, ветераны боевых действий, в том числе участники СВО, преподаватели и курсанты РВВДКУ имени Маргелова, представители общественных организаций, родные и близкие погибших при исполнении воинского долга.

Губернатор отметил большую значимость Дня ветеранов боевых действий, который появился в регионе недавно. «Наши воины во все времена проявляли героизм. Великая Отечественная война, Афганистан, Сирия, горячие точки — примеров много. Сегодня сражаются на специальной военной операции. И раз за разом показывают, что такое мужество, честь и доблесть. Поддерживаем ветеранов, помогаем им в мирной жизни. Всегда будем это делать. Это наш общий долг. Всегда на связи с нашими бойцами и командирами. Воинские традиции передаются из поколения в поколение, и во многом это ваша заслуга, уважаемые ветераны. Вы храните и преумножаете традиции воинского братства. Благодаря вам молодежь знает, что такое защищать свой народ и по-настоящему любить Родину», — подчеркнул Малков.

Во время митинга выступили Герой Советского Союза, генерал-майор милиции Юрий Плугин и председатель регионального отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александр Костров. Ветеранам боевых действий, представителям общественных организаций были вручены награды. Прозвучали Гимн Российской Федерации, патриотические песни в исполнении ансамбля десантного училища «Крылатая пехота». Перед собравшимися маршем прошли курсанты Рязанского десантного училища.

Также в основание мемориала заложили капсулу с землей с места подвига шестой роты 104 парашютно-десантного полка. Неравный бой, в котором военнослужащие проявили настоящее мужество и отвагу, во многом изменил ход чеченской войны. После боя у высоты 776 в плен стали сдаваться целые подразделения боевиков, чего не было прежде за всю историю контртеррористической операции. Среди воинов, удостоенных впоследствии звания Героя Российской Федерации (посмертно), был рязанец гвардии капитан Роман Соколов. Память павших защитников Родины почтили минутой молчания, в их честь дан троекратный ружейный салют, к памятнику возложили цветы.