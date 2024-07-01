Малков напомнил о важности целевого набора в рязанских вузах

В качестве примера губернатор рассказал о РязГМУ имени Павлова. В 2024 году 103 выпускника вуза после целевого обучения отправятся работать в разные муниципалитеты области.

Губернатор Павел Малков напомнил о важности целевого набора в рязанских вузах. Информацию привел сайт облправительства.

В качестве примера Малков рассказал о РязГМУ имени Павлова. В 2024 году 103 выпускника вуза после целевого обучения отправятся работать в разные муниципалитеты области. «Молодые врачи придут в больницы, поликлиники, перинатальный центр, на станцию скорой медпомощи. Всех молодых специалистов нужно взять под пристальную опеку. Обращаю на это внимание и руководителей муниципалитетов, и министерства здравоохранения. Надо создать для них комфортные рабочие условия и дать возможность развиваться. Это важно для того, чтобы специалисты оставались у нас трудиться и дальше на значимых направлениях. Работу по целевому обучению необходимо продолжать. Это важнейший механизм обеспечения кадрами. Такой подход нужен по всем отраслям», — сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что необходимо ориентироваться на реальные потребности экономики и социальной сферы. В таком случае у выпускников будет достойная работа и зарплата, а предприятия будут получать подготовленных специалистов, отметил Малков. Он добавил, что в этом направлении еще предстоит большая системная работа, она уже ведется совместно с профильными ведомствами и учебными заведениями. Один из приоритетов — укрепление тесных связей между предприятиями, вузами и колледжами.

Кроме того, Павел Малков дал поручение профильным ведомствам оказать медицинскому вузу полное содействие во внедрении научных разработок, взаимодействии с другими научными центрами, а также в поиске инвесторов, партнеров, производителей. Университет сейчас реализует много перспективных проектов, которые следует поддержать. Губернатор отметил, что эти вопросы актуальны для всех вузов региона.