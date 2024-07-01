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Эксперт предрек сокращение продаж квартир в новостройках
По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, отмена льготной ипотеки в 8% не способна охладить перегретый рынок недвижимости.

Эксперт предрек сокращение продаж квартир в новостройках. Об этом сообщает Telegram-канал Lomovka.

По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, отмена льготной ипотеки в 8% не способна охладить перегретый рынок недвижимости.

Отмечается, что предыдущие меры дали результаты еще в декабре прошлого года, когда были увеличены размеры первоначального взноса до 30%. К заемщикам стали предъявлять более жесткие условия. Также банки ограничили выдачу льготных кредитов по величине самого кредита. Это уже привело к снижению объемов выдачи ипотеки на рынке.

«За пять месяцев года серьезно произошла коррекция именно первичного рынка. Сегодня около 40% в общем объеме первичных продаж на рынке занимает льготная адресная ипотека. Эта доля и будет потеряна. Следовательно, на 30-40% сократятся объемы продаж на рынке новостроек», — отметил Апрелев.