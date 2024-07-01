Economist: в августе Украина может объявить дефолт

В сообщении указано, что если власти не смогут договориться с кредиторами о реструктуризации долга, Украина объявит о дефолте уже в этом августе.

В августе Украина может объявить дефолт. Об этом сообщает издание Economist.

В сообщении указано, что если власти не смогут договориться с кредиторами о реструктуризации долга, Украина объявит о дефолте уже в этом августе.

Издание при этом считает такую сделку маловероятной, отмечает, что дефолт станет катастрофой для перспектив восстановления страны.