Economist: в августе Украина может объявить дефолт
В сообщении указано, что если власти не смогут договориться с кредиторами о реструктуризации долга, Украина объявит о дефолте уже в этом августе.
В августе Украина может объявить дефолт. Об этом сообщает издание Economist.
В сообщении указано, что если власти не смогут договориться с кредиторами о реструктуризации долга, Украина объявит о дефолте уже в этом августе.
Издание при этом считает такую сделку маловероятной, отмечает, что дефолт станет катастрофой для перспектив восстановления страны.