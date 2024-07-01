Двух рязанцев осудили за кражу с незаконным проникновением в квартиру

Они похитили у знакомого ключ от жилища. После они зашли в квартиру и украли оттуда 300 тысяч рублей.

Двух рязанцев осудили за кражу с незаконным проникновением в квартиру. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Установлено, что 28-летний и 39-летний рязанцы, находясь в гостях у знакомого, вместе выпивали. Зная, что в квартире имеются деньги, они похитили ключ. На следующий день они проникли в жилище, похитили оттуда 300 тысяч рублей и распорядились ими по своему усмотрению.

Уточняется, что ущерб потерпевшему не был возмещен.

Рязанцев приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.